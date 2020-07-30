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Четверг, 30 июля 2020, 17:03 мск

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Масочный режим в Москве: оштрафовано более 37 тысяч пассажиров общественного транспорта

В Москве за период масочно-перчаточного режима, который был объявлен 12 мая, оштрафованы свыше 37 тысяч пассажиров метро и наземного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

Проверки на наличие средств индивидуальной защиты проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро, а также во всем наземном транспорте. Ежедневно контролеры проводят сотни рейдов в общественном транспорте. За день контроль охватывает более 100 станций метро и 3800 единиц наземного транспорта, передает «Интерфакс».

Контролеры, в первую очередь, информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах.

За нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.

Москва, Светлана Антонова

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