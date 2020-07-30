Надежды нет: Собянин прокомментировал прирост больных COVID-19

Суточный прирост больных коронавирусом в Москве уже не будет снижаться. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, лелеять надежду бессмысленно.

«Конечно, лелеять надежду, что мы уйдем в ноль или в какие-то минимальные значения вряд ли приходится. Поэтому в ближайшие недели будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. То есть, мы будем находиться в коридоре от 650 до 700, плюс-минус 50», – цитируют его «Вести 24».

Мэр Москвы пояснил, что на эпидемиологическую обстановку влияет передвижение по городу миллионов людей, в том числе приезжающих из других регионов. При этом Собянин отметил, что ситуация может ухудшиться во время сезонных обострений гриппа и ОРВИ, поэтому нужно провести вакцинацию от гриппа и простуды раньше, чем обычно.

Напомним, по состоянию на 30 июля в Москве зафиксировано 240 664 случаев заражения коронавирусной пневмонией, в том числе 678 за минувшие сутки. Вылечились 177 908 человек, умерли – 4 446.

Москва, Мария Вяткина

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