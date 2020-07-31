«По Дадинской статье»: СКР возбудил уголовное дело против депутата Галяминой за участие в митинге

В Москве за участие в несанкционированном мероприятии 15 июля возбуждено уголовное дело в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в начале июля Галямина разместила в социальных сетях лозунги различного содержания с призывом к участию в несогласованном митинге в центре Москвы 15 июля 2020 года. на который пришло не менее 150 человек. Следователи посчитали, что такая деятельность народного избранника носит умышленный характер, отметив, что Галямина и ранее совершала действия «направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства».

Возбуждено уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Предполагается, что в ближайшее время депутата доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Сама Галямина на своей странице в «Фейсбуке» сообщила, что про «свое новое уголовное дело» она узнала из СМИ. «Заранее мне никто ничего не сообщал. Очевидно, что дело политически мотивировано и возбуждено с одной целью – оказать давление на меня. Все задержания, которые могли лечь в основу дела по «Дадинской» статье, были противозаконными, мы с Михаил Бирюков продолжим обжаловать их вплоть до ЕСПЧ», – подчеркнула депутат.

Как сообщал «Новый День», на 15 июля в Москве был анонсирован митинг против внесения изменений в Конституцию, однако мэрия города запретила его проведение. Организаторы кампании «НЕТ!» предложили выйти на Пушкинскую площадь и поставить подпись за обжалование результатов голосования по изменению Конституции. При этом предполагалось, что для этого люди будут стоять в очереди «с соблюдением социальной дистанции».

По словам известного политолога, директора Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Бориса Кагарлицкого, который оказался очевидцем происходящего, первоначально сбор подписей проходил довольно спокойно, однако ближе к вечеру людей стало больше, акция перешла в стихийное шествие.

В результате, по данным МВД, было задержано 132 человека. «ОВД-Инфо» сообщает о 147 задержанных.

Напомним, ст. 212 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа от 600 тысяч до миллиона рублей; обязательных работ до 480 часов; исправительных от одного до двух лет; принудительных работ до пяти лет; лишение свободы до пяти лет. Первым осужденным по статье стал гражданский активист Ильдар Дадин. Он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.07.20

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