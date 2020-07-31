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Пятница, 31 июля 2020, 13:38 мск

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ЧП в Москве: пассажир такси устроил стрельбу на МКАДе

В Москве мужчина устроил стрельбу из движущегося такси. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

ЧП произошло сегодня в районе 51 км МКАД. Подозреваемый заснул на переднем сиденье такси, но после резкого торможения машины проснулся, стал нецензурно выражаться, после чего достал из сумки пистолет, открыл окно и выстрелил в воздух. Водитель такси остановился на ближайшей автобусной остановке и высадил пассажира.

Стрелок был задержан. Им оказался 39-летний житель Московской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

В ходе досмотра по месту жительства у подозреваемого был обнаружен и изъят травматический пистолет. В его отношении избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Москва, Мария Вяткина

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Метки / ЧП в Москве

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