Путин подписал закон о сплошной вырубке леса около Байкала

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает проводить сплошные рубки леса рядом с Байкалом для расширения Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон позволяет при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается «проведение сплошных рубок». Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, будет установлен правительством.

Отмечается, что в него запрещено включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания людей, а также объекты рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба.

Напомним, законопроект был одобрен Госдумой 15 июля, после чего 24 июля утвержден Советом Федерации. Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев тогда заявил, что это решение может привести к гибели Байкала. По его мнению, закон пролоббирован Минтрансом и является «гонкой за прибылью и доходами», которая «ставит под угрозу весь Байкал в гонке за возможностью перевозить товары из Китая в Европу по БАМу и Транссибу».

Более того, по его словам, документ до конца 2024 позволяет обходиться без государственной экологической экспертизы для всех объектов, связанных с модернизацией транспортной инфраструктуры и законно выводить в другие категории земли лесного фонда.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.07.20

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