«Такое ощущение, что все расслабились»: власти Москвы усилят контроль за масочным режимом

В Москве планируется ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в магазинах. Об этом сообщил РБК руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, обратив внимание, что не все розничные сети соблюдают требования по обеспечению санитарных мер.

«Такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез. Все сети заверяли правительство, что после отмены режима самоизоляции будут соблюдать требования Роспотребнадзора. Но в магазинах некоторые кассиры, продавцы и потребители без масок», – подчеркнул Немерюк.

По его данным, сегодня только около трети жителей носят маски в общественных местах, в мае их было более 90%.

Ранее Немерюк сообщал, что за последние два с половиной месяца (столько действует требование носить маски и перчатки в магазинах) московским магазинам было выписано штрафов на сумму более чем 300 млн рублей за несоблюдение требований. Всего было составлено более 6 тысяч протоколов. При этом два магазина были закрыты за неоднократные нарушения санитарных норм и требований Роспотребнадзора.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.07.20

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