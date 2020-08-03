«За это ему прилетело дубинкой по хребту»: в Москве выясняется причина драки между десантниками и росгвардейцами

В Москве устанавливаются обстоятельства потасовки между десантниками и сотрудниками Росгвардии, которая накануне вечером произошла в парке Горького. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ведут поиск зачинщиков беспорядков.

«Во время праздничных мероприятий в Парке Горького военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка. Проводятся мероприятия по установлению личности зачинщиков», – подчеркнули в пресс-службе Росгвардии, передает ТАСС.

Как уточняет «Комсомольская правда» со ссылкой на одного из очевидцев произошедшего, столкновение началось после задержания одного из десантников за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте.

«Пацаны кинулись отбивать его, а росгвардейцы встали кольцом вокруг. Сначала просто кричали, чтобы отпустили его. К гвардейцам на помощь прибежали полицейские. Следом и наши подтянулись. Начались стычки, но без ударов – толкались, да пытались добазариться, чтоб отпустили. В один момент кто-то из десантуры напал на срочника. Я своих не оправдываю: первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», – сказал очевидец.

ЧП произошло в парке Горького около 16 часов в День ВДВ. В результате драки пострадал солдат-срочник Росгвардии, среди сотрудников ОМОН пострадавших нет. Несколько участников потасовки были задержаны, сейчас их всех отпустили.

За нападение на сотрудника при исполнении грозит до десяти лет колонии.

Москва, Мария Вяткина

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