«Жертва может сама сообщить пароли…»: в Сеть слили данные более миллиона автомобилистов московского региона

Личные данные автомобилистов Москвы и Подмосковья выставлены на продажу, стартовая цена – $1500. Судя по оценкам экспертов, вероятнее всего, базу данных «слил» инсайдер в крупной страховой компании, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что архив в Excel был выставлены на продажу 24 июля. В нем примерно 1 млн строк с личными данными водителей столичного региона, актуальными на конец 2019 года. Из скриншота таблицы видно, что в файле содержатся дата регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марка, модель, год выпуска, а также фамилия, имя и отчество владельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.

По словам основателя DeviceLock Ашота Оганесяна, данные, вероятнее всего, продает инсайдер в крупной страховой компании или союзе, которого «никто особенно не ищет». «Судя по сочетанию данных автомобиля, владельца и его мобильного телефона, база создавалась для продаж страховых полисов», – пояснил он.

Как считает партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов, эти данные могут заинтересовать угонщиков и «мастеров» социальной инженерии. «Жертва может сама сообщить пароли, контактные данные, информацию о карте и расположении автомобиля, считая, что говорит с сотрудником ГИБДД или банка. Информация о расположении машины нужна тем, кто хочет украсть конкретную модель авто или сделать машину-дубликат с идентичными номерами, которая нужна для преступлений», – сказал эксперт.

Как отмечает издание, участившиеся случаи хищения данных стали поводом для Госдумы обсудить перспективы введения уголовной ответственности не только для продавцов, но и для покупателей таких баз.

Напомним, подобные утечки происходят регулярно. На форумах и онлайн-биржах можно найти аналогичные базы с информацией за 2017 и 2018 годы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.08.20

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