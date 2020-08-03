российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 августа 2020, 01:25 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Драка в Парке Горького: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в Парке Горького в Москве, где произошло силовое столкновение десантников и сотрудников Росгвардии. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, расследование ведется в рамках ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, 2 августа во время праздничных мероприятий в Парке Горького военнослужащие Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка, в результате чего два сотрудника получили телесные повреждения.

«В настоящее время установлены участники конфликта, с ними проводятся необходимые следственные действия, устанавливается полная картина произошедшего», – говорится в сообщении СКР.

Как сообщалось ранее, столкновение началось после задержания одного из десантников за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте. «Пацаны кинулись отбивать его, а росгвардейцы встали кольцом вокруг. Сначала просто кричали, чтобы отпустили его. К гвардейцам на помощь прибежали полицейские. Следом и наши подтянулись. Начались стычки, но без ударов – толкались, да пытались добазариться, чтоб отпустили. В один момент кто-то из десантуры напал на срочника. Я своих не оправдываю: первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», – цитирует очевидца ЧП «Комсомольская правда».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.08.20

Минфин РФ решил отказаться от налогового соглашения с Кипром. / Осталось 19 дней: в Подмосковье «Традиция» соберет известных актеров, музыкантов, писателей, поэтов и философов. / Спецслужбы раскрыли 22 подпольных оружейных мастерских по всей России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

«Жертва может сама сообщить пароли…»: в Сеть слили данные более миллиона автомобилистов московского региона

«За это ему прилетело дубинкой по хребту»: в Москве выясняется причина драки между десантниками и росгвардейцами

ЧП в Москве: пассажир такси устроил стрельбу на МКАДе

«По Дадинской статье»: СКР возбудил уголовное дело против депутата Галяминой за участие в митинге

В Москве новая вспышка лжеминирования: «бьют» по больницам, метро и торговым центрам

В московском СИЗО произошел пожар: эвакуировано более 800 человек

На Москве-реке произошел разлив топлива: проводится проверка

В Москве предотвращен теракт: планировался массовый расстрел

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,