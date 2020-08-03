Драка в Парке Горького: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в Парке Горького в Москве, где произошло силовое столкновение десантников и сотрудников Росгвардии. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, расследование ведется в рамках ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, 2 августа во время праздничных мероприятий в Парке Горького военнослужащие Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка, в результате чего два сотрудника получили телесные повреждения.

«В настоящее время установлены участники конфликта, с ними проводятся необходимые следственные действия, устанавливается полная картина произошедшего», – говорится в сообщении СКР.

Как сообщалось ранее, столкновение началось после задержания одного из десантников за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте. «Пацаны кинулись отбивать его, а росгвардейцы встали кольцом вокруг. Сначала просто кричали, чтобы отпустили его. К гвардейцам на помощь прибежали полицейские. Следом и наши подтянулись. Начались стычки, но без ударов – толкались, да пытались добазариться, чтоб отпустили. В один момент кто-то из десантуры напал на срочника. Я своих не оправдываю: первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», – цитирует очевидца ЧП «Комсомольская правда».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.08.20

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