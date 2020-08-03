На пороге дефолта: россияне оказались не способны себя обеспечить на «черный день»

Российская экономика оказалась перед угрозой дефолта из-за высокой закредитованности населения в условиях кризиса. Как считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев, корень проблемы не только в коронавирусных ограничениях и падении курса рубля, но и низкой финансовой грамотности и уровне дохода, при котором граждане просто не имеют возможности откладывать на «черный день». Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

Как отметил экономист, сейчас проблема закредитованности населения выходит на первый план. «Если год назад уровень закредитованности домохозяйств в среднем по России достигал 23%, то сейчас составляет порядка 30%, а в некоторых регионах этот показатель превысил 50%. Самая высокая долговая нагрузка у наиболее бедных слоев населения – граждане, пытаясь сохранить привычный уровень потребления, берут кредиты. В результате более половины доходов рядового гражданина уходит на выплаты. Это снижает долю расходов на потребление. Опасность в том, что формируются условия риска дефолта по имеющимся кредитам, в росте числа банкротств граждан», – сказал Алиев.

Он отметил, что банкам придется реструктурировать или списывать долги, что автоматически скажется на финансовой системе страны. «Экономические потери кредитных учреждений приведут к проблемам с ликвидностью, а это рост процентов по кредитным ресурсам, далее – ужесточение требований при получении кредитов, потеря клиентов. Это все признаки «пузыря»…» – констатировал экономист.

Алиев обратил внимание, что ситуация напрямую связана с падающими в течение нескольких лет доходами россиян. «В 2008 году доля граждан, которые имели сбережения, составляла порядка 70%. В 2019 году – 50%. Есть часть граждан, которые имеют возможность откладывать часть денег в качестве накоплений и сбережений, но большинство не могут откладывать на «чёрный день» – не хватает средств на текущие расходы», – пояснил он, отметил, что, согласно исследованиям, около 50% россиян не имеют никаких сбережений, а у тех, кто имеет накопления, они незначительные – хватит на полгода – год.

В то же время эксперт отметил недостаточную финансовую грамотность россиян. «Обладать финансовой грамотностью очень важно. Опросы показали, что около половины экономически активного населения считают достаточным свой уровень финансовой грамотности. Но ряд критериев говорит, что в России финансовая грамотность находится на низком уровне. Только небольшая часть граждан ориентируется в услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми структурами», – подчеркнул экономист.

Алиев пояснил, что есть два основных блока критериев оценки финансовой грамотности: базовый – умение вести учет своих доходов и расходов, избегать долгов и создавать сбережения, и продвинутый блок – умение ориентироваться в сложных финансовых продуктах (акции, облигации, опционы и т.д.) и уметь разбираться в страховых инструментах.

«Для рядового гражданина, несвязанного с финансовым рынком, достаточно и базовых навыков. Расплатиться с долгами, если таковые есть, и начать создавать сбережения – очень важно. Сбережения – это ваша финансовая подушка безопасности на случай увольнения, временной нетрудоспособности и т.д.», – отметил Алиев.

В то же время он обратил внимание, что, если речь идет не о домохозяйстве, а, например, о малом или среднем бизнесе, даже подушка безопасности не помогает. «Все зависит от топ-менеджмента, руководства бизнеса, грамотного планирования бюджета. Если предприниматели изначально в бюджет заложат ресурсы в качестве подушки безопасности, скажем, на случай форс-мажоров, это позволит им продержаться, и возможно не закрыться. Это одна сторона медали. Другая сторона, это то, что предприниматели слабо защищённый слой бизнеса, который всегда находится под ударом», – сказал экономист.

Эксперт пояснил, что малый, и средний бизнес, как правило, имеет минимальные ресурсы в качестве «подушки безопасности». «Не всегда ресурсы позволяют, если бы и позволяли, они скорее всего расширили бы бизнес. К тому же, в данном случае дополнительные неработающие ресурсы занижают рентабельность бизнеса, которая не высокая», – заключил Алиев.

Москва, Мария Вяткина

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