Разбой и убийства: в Подмосковье перед судом предстанет серийный грабитель инкассаторов

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела об убийствах и ограблениях инкассаторов и банков. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, первое убийство было совершено 2 ноября 2014 года у входа в магазин «Ашан» в поселке Андреевка Солнечногорского района. Обвиняемый – 49-летний мужчина произвел не менее двух выстрелов в сотрудника ООО «ЧОП «ФОРТ-М»», который перевозил деньги. От полученных ран пострадавший скончался в машине «скорой помощи». Тогда преступник похитил не менее 8 млн рублей.

Еще одно преступление было совершено 20 января 2017 года у торговых точек ТЦ «Лига» в Химках. Обвиняемый несколько раз выстрелили из ружья в инкассатора ООО «Инкахран Сервис» и сотрудника частного охранного предприятия. В результате 38-летний сотрудник ЧОП скончался на месте. Инкассатору удалось укрыться и сохранить деньги. Нападавший с места преступления скрылся.

Кроме этого, мужчина обвиняется еще в серии разбойных нападений, совершенных в 2017, 2018 и 2019 годах на сотрудников банков на территории города Москвы и Московской области. Ему удалось похитить более 4 млн 800 тысяч рублей, более 40 тысяч долларов США и более 37 тысяч евро.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению»), п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой») – 5 эпизодов.

В СКР уточнили, что по «горячим следам» преступника задержать не удалось. В рамках расследования было допрошено порядка 200 человек, проведено несколько десятков экспертиз, в том числе дактилоскопические, физико-химические.

У обвиняемого были проведены обыски, изъято ружье и боеприпасы, среди которых обнаружены патроны, идентичные с гильзами с мест происшествия в Химках и Солнечногорске.

В ходе допроса мужчина дал развернутые показания. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.08.20

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