Масочный режим: пассажиры московского транспорта оштрафованы почти на 210 млн рублей

В Москве оштрафованы более 42 тысяч пассажиров общественного транспорта за несоблюдение масочно-перчаточного режима. Как сообщил заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов, общая сумма штрафов составила более 210 млн рублей с начала введения соответствующих правил безопасности в условиях распространения коронавируса.

«С момента ввода масочно-перчаточного режима было оштрафовано более 42 тысяч пассажиров», – сказал он в эфире канала «Россия-24» (цитата по «Интерфаксу»).

Иванов уточнил, что за несоблюдение требований безопасности в общественном транспорте предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

«С момента ввода масочно-перчаточного режима во всем общественном транспорте осуществляются рейды, они проводятся выборочно в вестибюлях, на станциях метрополитена, а также в наземном пассажирском транспорте», – пояснил заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.08.20

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