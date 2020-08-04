ЧП в Подмосковье: разбился мотодельтаплан, есть погибший

Сегодня в Подмосковье разбился мотодельтаплан, в результате чего один человек погиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, мотодельтаплан совершил жесткую посадку вблизи Можайска у трассы М-1. На борту находилось два человека.

Как сообщается, пилот погиб, пассажиру удалось спастись.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.08.20

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