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Среда, 5 августа 2020, 15:00 мск

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«Плохо себя вел»: в Подмосковье мужчина до смерти избил 6-летнего сына

В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего 6-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 3 августа. В правоохранительные органы поступило сообщение о смерти ребёнка, который со слов отца упал в подъезде с лестницы. Однако в ходе осмотра на теле мальчика сотрудники обнаружили множество травм. Судебно-медицинский эксперт подтвердил наличие следов не менее чем от 20 ударов, многочисленные кровоподтеки, которые повлекли развитие травматологического шока и смерть ребёнка.

На допросе допроса мужчина признался, что избил сына из-за плохого поведения.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»)

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Изучаются семейно-бытовые условия, в которых проживал ребенок. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте мужчины.

Москва, Мария Вяткина

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