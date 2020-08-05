Зампред ВТБ: «Реальная доходность по вкладам вернется к ситуации 1995-96 годов»

Вклады россиян по депозитам могут обесцениться. Как считает заместитель президента –председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, ситуация возвращается к середине 90-х годов. По его словам, граждане, вероятнее всего, разочаруются в депозитах как форме сбережений накоплений.

«Прогноз инфляции – 4%, ключевая (ставка) – 4,25%, доходность базовых вкладов – четыре с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам», – сказал Печатников, слова которого цитирует РБК.

Как считает финансист, доходность по накопительным счетам будет сокращаться так же, как и доходность по срочным депозитам, в результате чего «люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений».

«Сама конструкция накопительного счета предполагает меньшую доходность для клиента, потому что он волен в любой момент либо положить, либо снять деньги, в отличие от срочного контракта. Я думаю, в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены, и будут составлять 70-80% от базовой доходности срочных депозитов», – прогнозирует зампред ВТБ.

Напомним, 19 июня ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 1%, 24 июля на 0,25% до исторического минимума – 4,25%.

4 августа регулятор опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. В первой декаде июля максимальная ставка была равна 4,63%, во второй – 4,55%, в третьей – 4,58%.

Москва, Мария Вяткина

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