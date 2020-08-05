«Ломятся 15-20 человек с автоматами»: к экс-президенту «Интеко» пришли с обысками

В Москве в квартире экс-президента компании «Интеко» Олега Солощанского проходит обыск. Утром бизнесмен позвонил знакомому и сказал, что к нему ломятся 15-20 человек с автоматами, после чего перестал выходить на связь, передает РБК.

По данным источника издания, обыск проходит в рамках расследования уголовного дела. Что именно вменяется Солощанскому, не уточняется. В «Интеко» заявили, что не комментирует действия предыдущего менеджмента. Информацию об обысках подтвердил источник «Интерфакса».

Напомним, ГК «Интеко» – крупный российский девелопер, созданный супругой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.

Солощанский работал в «Интеко» с 2001 по 2007 годы, и в 2011-2017-м, после того как Елена Батурина продала «Интеко» владельцу «Бинбанка» Микаилу Шишханову.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.08.20

Зампред ВТБ: «Реальная доходность по вкладам вернется к ситуации 1995-96 годов». / Число больных коронавирусом в России выросло на 5,2 тысячи человек. / «Он ничего не помнит»: стартовал суд над актером Ефремовым. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»