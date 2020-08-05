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Среда, 5 августа 2020, 15:00 мск

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ЧП в Подмосковье: мужчина расстрелял полицейского

В Подмосковье мужчина 1975 года рождения расстрелял полицейского, который пришел к нему с обыском. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня в 6 утра в Солнечногорске. Полицейские пришли в одну из квартир с постановлением суда, чтобы проверить информацию о причастности жильца к незаконному обороту оружия. В результате мужчина выстрелил в живот и ногу одного из сотрудников. Пострадавший был экстренно госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Подозреваемый задержан.

Отмечается, что в ходе обыска был изъят целый арсенал, в том числе коробки с патронами и составные части разного огнестрельного оружия. В настоящее время на месте продолжают работу следователи и криминалисты.

Москва, Мария Вяткина

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