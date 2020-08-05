Лежал в коляске: ночью в Москве обнаружен брошенный младенец

В Москве прохожие нашли мальчика-младенца в детской коляске. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ребенка в прогулочной коляске обнаружили ночью 5 августа вблизи подъезда жилого дома на Студенческой улице. Он был госпитализирован в медицинское учреждение, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Родителей мальчика ищут.

Предполагается, что по результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.08.20

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