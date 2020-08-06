«Дело Политехнического музея»: экс-глава «Интеко», у которого прошли обыски, оказался свидетелем

Стали известны новые подробности вокруг обысков у экс-главы группы компаний «Интеко» Олега Солощанского. По данным информированного источника, бизнесмен оказался свидетелем по уголовному дело о хищениях во период реконструкции Политехнического музея, и был отпущен после допроса, передает «Интерфакс».

«Солощанский был отпущен после допроса примерно в 2:30 ночи. Его допрашивали как свидетеля по уголовному делу о причинении ущерба при реконструкции Политехнического музея», – сообщил источник.

Отмечается, что Солощанский в строительных работах на этом объекте не участвовал, но готов сотрудничать со следствием. Адвокат бизнесмена Александр Аснис подтвердил, что «следственные действия с Солощанским как со свидетелем будут продолжаться».

Как сообщал «Новый День», накануне стало известно, что у Солощанского проходит обыск. Утром бизнесмен позвонил знакомому и сказал, что к нему ломятся 15-20 человек с автоматами, после чего перестал выходить на связь.

Напомним, ГК «Интеко» – крупный российский девелопер, созданный супругой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. Солощанский работал в «Интеко» с 2001 по 2007 годы, и в 2011-2017-м, после того как Елена Батурина продала «Интеко» владельцу «Бинбанка» Микаилу Шишханову.

Политехнический музей объявил конкурс на «реконструкцию и реставрацию с приспособлением для современного использования объекта» в 2013 году. «Интеко» было ее техническим заказчиком. По последним данным, музей планируется открыть для посетителей в 2021 году.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.08.20

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