Напал около жилых домов: в Москве задержан насильник

В Москве задержан 21-летний молодой человек, который подозревается в попытке изнасилования. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, инцидент произошел накануне около жилых домов на Ленинградском шоссе. Подозреваемый напал на женщину и пытался ее изнасиловать. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование») и ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.08.20

«Дело Политехнического музея»: экс-глава «Интеко», у которого прошли обыски, оказался свидетелем. / «Жить будет не на что»: у россиян нет денег, чтобы выйти на пенсию досрочно. / Россиян предупредили о подорожании вдвое доставки товаров на дом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»