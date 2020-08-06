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Четверг, 6 августа 2020, 12:51 мск

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Напал около жилых домов: в Москве задержан насильник

В Москве задержан 21-летний молодой человек, который подозревается в попытке изнасилования. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, инцидент произошел накануне около жилых домов на Ленинградском шоссе. Подозреваемый напал на женщину и пытался ее изнасиловать. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование») и ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Мария Вяткина

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