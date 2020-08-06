Наиболее вероятный сценарий: Россия теряет Белоруссию, как Украину

В Белоруссии не осталось пророссийских политических сил, что сейчас негативно сказывается на отношениях Минска и Москвы. Как считает известный политолог, глава Комитета по политическим технологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко, повторение «украинского сценария» сейчас не просто возможно, но и наиболее вероятно. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

По оценке Минченко, Россия действительно может «потерять» Белоруссию. «Пока это наиболее вероятный сценарий. У России нет большого пространства для маневра, потому что в Белоруссии сложилась уникальная ситуация – там нет пророссийских политических сил. Оппозиция призывает к отказу от Союзного государства, от членства в ОДКБ и союза с Россией. Нынешний президент Александр Лукашенко, может быть, более сдержано, но повторяет эту же риторику – более того, демонстрирует очень странные действия, например, захват российских граждан в заложники», – подчеркнул политолог.

Эксперт полагает, что в такой обстановке России остается только ждать результатов выборов президента Белоруссии. «Учитывая тот факт, что ни одна из сторон политического противостояния в Белоруссии не демонстрирует симпатии к России, видимо, нужно просто выждать и посмотреть, чем это закончится, и потом разговаривать с теми, кто победит», – сказал он.

«Здесь простых решений нет, я могу сказать только о принципах. Главное – сохранять стандартный подход российской дипломатии, который состоит в невмешательстве во внутренние дела Белоруссии», – добавил политолог.

Минченко также считает, что России нужно сохранять спокойствие и не реагировать на выпады из Минска. «Нужно отказаться от резкого реагирования на те или иные эмоциональные всплески белорусского президента», – уверен он.

В этой связи политолог также обратил внимание, что большая часть белорусского электората «позитивно настроена по отношению к России». «Но у этих избирателей нет своего политического представительства», – пояснил он.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий в самой Белоруссии, Минченко назвал несколько вероятных сценариев.

«Вариант первый: Лукашенко побеждает в первом туре, разгоняет неизбежные протесты и остается президентом, но, я думаю, уже в формате «хромой утки», – сказал эксперт.

Он также отметил, что Лукашенко, вероятно, надеется на досрочное голосование. «Лукашенко его использует, чтобы быть уверенным в явке провластного электората. Действительно, явка уже экстремальная, почти 13% голосов избирателей отдано», – отметил политолог.

С точки зрения Минченко, второй вариант развития событий – победа «майдана», третий – затяжной политический кризис. «В рамках кризиса может быть и венесуэльский вариант, когда Лукашенко объявляет себя победителем, а страны Запада объявляют законным президентом Светлану Тихоновскую (кандидат в президенты Белоруссии)», – заключил эксперт.

Напомним, основной день голосования пройдет в Белоруссии 9 августа. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, Светлана Тихановская – жена блогера Сергея Тихановского, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая. Согласно последним данным белорусской ЦИК, за два дня досрочного голосования явка избирателей составила 12,75%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.08.20

Лукашенко о задержании россиян: «Пусть в Минск приедут генпрокуроры России и Украины и разбираются с ними». / «Мечтают о наезде силовиков и загранице»: журналист ФАН о Центре «Досье». / В России не уменьшается число новых заражений коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»