В Москве задержан сексуальный маньяк: нападал женщин в Чоботовском лесу

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в серии преступлений против половой неприкосновенности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено утром 5 августа на территории Чоботовского леса в городе Москве. Мужчина напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а спустя непродолжительное время совершил аналогичные действия в отношении другой женщины на территории данной парковой зоны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичного уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1982 года рождения.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вместе с тем, как уточнили в СКР, продолжается работа по установлению иных лиц, возможно пострадавших от действий фигуранта на территории города, в связи с чем Солнцевский межрайонный следственный отдел следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления просит граждан, пострадавших или располагающих какой-либо информацией обратиться в следственный отдел по адресу: город Москва, ул. Главмосстроя, д. 8 или по телефонам: 8 (499) 792-35-60, 8 (495)690-25-28 – круглосуточно телефон доверия или «02».

Москва, Мария Вяткина

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