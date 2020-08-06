В Москве изъяли из продажи нелегальный препарат от коронавируса из мертвых рептилий: предлагали пить даже детям

Московское управление Росздравнадзора изъяло из продажи гомеопатический препарат, который якобы помогает избежать заражения коронавирусом. Как говорится в сообщении ведомства, «лекарство» представляет из себя субстанцию неизвестного происхождения.

Сотрудники Росздравнадзора провели контрольную закупку препарата в частной гомеопатической аптеке на Мосфильмовской улице, после чего было возбуждено дело об административном правонарушении.

«В рамках административного расследования проведен осмотр места осуществления деятельности. Обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями. Согласно пояснениям сотрудников аптеки, применение произведенных ими лекарств исключает вероятность заражения пациента коронавирусом. Сотрудник аптеки также заявил, что неизвестную жидкость из сосуда с мертвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний», – уточнили в Росздравнадзоре.

Препараты арестованы. Неустановленную жидкость и мертвых рептилий уничтожил сотрудник аптеки в целях недопущения проведения экспертизы.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении организации к административной ответственности за незаконное производство лекарственных препаратов и незаконное обращение прекурсоров, а также за грубое нарушение лицензионных требований к фармацевтической деятельности.

Москва, Светлана Антонова

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