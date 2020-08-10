Российский турбизнес будет балансировать на грани выживания до 2021 года

Туристическая отрасль останется на грани выживания до конца 2021 года. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

По ее оценке, выход из нынешнего кризиса будет сложнее, чем когда-либо прежде. «Выход из кризиса не может быть таким же, как выход из всех других экономических кризисов, которые переживал туризм. Я подозреваю, что последствия для рынка будут глубже. Это будут определенное изменения в привычках потребительского поведения», – сказала она.

Глава АТОР пояснила, что предпринимателям нужно не только восстанавливать свой бизнес и возмещать свои убытки, но перестроиться под новые требования. «Это будет связано и с сохранением социальных дистанций, сокращении емкостей отелей. Все должно быть устроено так, чтобы турист был доволен, и бизнес мог бы в этих условиях выживать. Чтобы отрасль приняла новую конфигурацию и начала в ней выживать, понадобится много времени, даже при оптимистичном прогнозе, минимум, до конца 2021 года», – заключила Ломидзе.

Как ранее сообщал «Новый День», ранее Ломизде предупреждала, что ситуацию в туристической отрасли усугубляют недальновидные решения правительства РФ. По ее словам, в ближайшее время на рынке останется только несколько «карманных компаний».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.08.20

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