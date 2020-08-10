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Понедельник, 10 августа 2020, 17:58 мск

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Мэрия Москвы еще не удалила данные горожан, оформлявших цифровые пропуска

Мэрия Москвы до сих пор не удалила персональные данные жителей столицы, которые были нужны для оформления цифрового пропуска во время режима самоизоляции. Как пояснили в департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ), это связано обжалованием выписанных штрафов.

«Что касается данных, которые граждане указывали в связи с оформлением цифровых пропусков, то они будут удалены в порядке, установленном федеральным законодательством, после завершения всех судебных процедур, связанных с действием пропускной системы», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу ДИТ.

По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексея Немерюка, в столичные суды подано 22 430 исков – это 6% от общего количества штрафов, выписанных за отсутствие цифрового пропуска во время режима самоизоляции в связи с коронавирусом. Всего за период действия пропускного режима было выписано 428 тысяч штрафов.

Ранее стало известно, что москвичка Елизавета Парамонова пожаловалась в Роскомнадзор на ДИТ Москвы, ресурсы «Информационный город» и фонд «Московский инновационный кластер» по поводу неудаления персональных данных, которые собирались для цифровых пропусков.

Режим самоизоляции в Москве действует с 30 марта, пропускной режим – с 15 апреля. Жители столицы в соцсетях назвали ограничительные меры «цифровым концлагерем».

Москва, Мария Вяткина

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