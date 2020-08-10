«Было слишком шумно»: в Подмосковье пенсионер напал с топором на рабочего

В Московской области возмущенный шумом пенсионер напал с топором на рабочего, ремонтирующего лифт, и успел несколько раз ударить его по голове. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «покушение на убийство».

Как сообщили в подмосковном главе Следственного комитета, инцидент произошел 9 августа в Домодедове. По предварительным данным, около двери в подъезд местный пенсионер напал на рабочего, который занимался ремонтом лифта. 64-летний мужчина успел несколько раз ударить несчастного топором в область головы. Причиной, по его словам, стал шум: из-за ремонтных работ пожилой человек не мог спать, к тому же рабочий жил в техническом помещении, откуда регулярно доносились шум и музыка, мешающие всему подъезду.

Пенсионер был задержан, сегодня утром его допросил следователь. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством о заключении вспыльчивого мужчины под стражу до суда.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.08.20

Мэрия Москвы еще не удалила данные горожан, оформлявших цифровые пропуска. / Путин велел бесплатно вакцинировать от гриппа до 60% населения. / Ловушка для туристов: АТОР рекомендует не покупать авиабилеты до официальных заявлений властей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»