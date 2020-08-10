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Понедельник, 10 августа 2020, 17:58 мск

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В Москве на стройплощадке упавшим грузом убило рабочего

В Москве на стройплощадке погиб рабочий. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства, на место выезжал Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, по предварительным данным, речь идет о несчастном случае. На строительной площадке на улице Лобачевского на западе столицы на 26-летнего рабочего-каменщика упал груз. От полученных травм мужчина скончался.

Сотрудники Никулинской межрайонной прокуратуры начали проверку, в ходе которой дадут оценку работе лиц, ответственных за соблюдение на объекте техники безопасности и строительных нормативов.

«Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре г. Москвы», – отметили в надзорном ведомстве.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.08.20

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