В Москве на стройплощадке упавшим грузом убило рабочего

В Москве на стройплощадке погиб рабочий. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства, на место выезжал Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, по предварительным данным, речь идет о несчастном случае. На строительной площадке на улице Лобачевского на западе столицы на 26-летнего рабочего-каменщика упал груз. От полученных травм мужчина скончался.

Сотрудники Никулинской межрайонной прокуратуры начали проверку, в ходе которой дадут оценку работе лиц, ответственных за соблюдение на объекте техники безопасности и строительных нормативов.

«Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре г. Москвы», – отметили в надзорном ведомстве.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.08.20

«Было слишком шумно»: в Подмосковье пенсионер напал с топором на рабочего. / Мэрия Москвы еще не удалила данные горожан, оформлявших цифровые пропуска. / Путин велел бесплатно вакцинировать от гриппа до 60% населения. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»