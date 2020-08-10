Фонд капремонта столицы заподозрили в махинациях: депутат Мосгордумы готовит запросы в компетентные органы

Московскому Фонду капремонта грозит проверка аудиторов и Следственного комитета. Причиной стала странная ситуация с тремя корпусами дома №23 на Уральской улице на востоке столицы. Владельцы квартир с весны не могут добиться документов на капремонт собственных домов, а работы на 160 млн рублей, между тем, уже идут полным ходом. По просьбе москвичей депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов готовит обращение в Контрольно-счетную палату столицы (КСП) с просьбой проверить работу Фонда.

Как сообщил РИА «Новый День» помощник депутата Артем Шилов, к парламентарию обратились жители трех корпусов дома на Уральской улице – под обращением больше 200 подписей. Москвичи сообщили, что ремонт фасадов их домов был запланирован на 2030 год, крыши – на 2021 год, однако в феврале Фонд капремонта внезапно провел аукцион почти на 160 млн рублей на выполнение этих работ уже летом. Оказалось, что три корпуса на Уральской стоят рядом с озером, где запланированы работы по благоустройству – и чтобы старые многоэтажки не портили общий вид, их фасады чиновники решили отремонтировать в первую очередь. На чиновничьем новоязе это называется «дома вошли в зону визуального восприятия к объектам благоустройства в рамках программы «Мой район» на 2020 год».

Претендентом на контракт в закупке, объявленном Фондом капремонта, оказалась единственная компания – ООО «Титан» из Химок. Согласно техзаданию, подрядчик должен разработать проектную документацию и выполнить ремонт только фасада и кровли в доме №17 и трех корпусах дома №23 по улице Уральской. За это Фонд платит ему 159,9 млн рублей из средств, собранных москвичами на капремонт. ООО «Титан», как единственный участник аукциона, в итоге 5 февраля подписал этот контракт. Уставный капитал общества по данным системы «Контур.Фокус» составляет 18 тысяч рублей, генеральным директором компании является Нина Дзиова, учредителем – Ашот Погосов.

Примечательно, что в феврале управляющая компания АО «УК Гольяново» собрала общее собрание собственников (ОСС), на котором вопрос о переносе сроков капремонта, по словам авторов обращения к депутату, был уже решен. Жильцов просто поставили в известность, что в ноябре прошлого года они сами приняли решение о проведении в 2020 году ремонта фасадов и кровли. Когда же собственники попросили показать им протокол ноябрьского ОСС, начались чудеса: документа не оказалось нигде.

«Копию протокола Фонд капремонта, управляющая компания, управа [района Гольяново] – никто не предоставил, – рассказал Артем Шилов. – То есть протокол был сделан фиктивный, и, по словам управляющей компании, управы и Фонда капремонта, был потерян. Но они ссылаются на него, у них есть даже номер, [и они утверждают], что якобы жильцы дома сами проголосовали за проведение этого капремонта».

В обращении к депутату Савостьянову собственники квартир пишут, что в их домах есть более серьезные проблемы, чем украшение фасадов. Например, в корпусе 1 во время пожара обнаружились неработающие пожарные краны в 6 подъезде, а срок службы электропроводки, а также труб в стояках водоснабжения составляет от 5 до 25 лет – дома же построены в середине 80-х. В порядок нужно приводить и внутреннее обустройство подъездов: лестницы, общие двери, окна, напольное покрытие. При этом, как пишут горожане, навязанный им капремонт фасадов вызывает у них большие сомнения с точки зрения его технической целесообразности: жильцы опасаются, не начнет ли промерзать дом и отваливаться облицовка после вмешательства ООО «Титан». Сейчас фасад у владельцев квартир больших нареканий не вызывает.

В июле Фонд капремонта прислал ответ на запрос депутата Савостьянова, сообщив, что 23 июня на объекты выезжала комиссия, однако Акты открытия работ она не подписала. В дальнейшем планировалось дополнительно направить туда комиссию по утверждению данных работ и проектной документации. «На сегодняшний момент никакой комиссии и никаких актов не подписано, – подчеркнул Шилов. – Хотя в управе говорят обратное – что акты подписаны, отправлены в Фонд капремонта и якобы работы проводятся на основании этих актов».

Несмотря ни на что, в июле на домах появилось объявление о том, что «Титан» «возобновляет работы» на основании договора с Фондом капремонта. 7 июля в управе Гольяново на совещании представители жильцов потребовали перенести капремонт фасадов и кровли на 2021 год – тем более, что и благоустройство злополучного озера было перенесено. Их предложения были внесены в протокол совещания в раздел «принято к сведению». Однако, судя по тому, как вольно «Титан» зашел на объекты без малейших помех со стороны чиновников, требования жильцов они проигнорировали.

«Никто не предоставляет никаких документов. Вообще. Мы полагаем, что происходит какой-то сговор Фонда капремонта, управляющей компании и управы с целью захватить денежные средства в районе 160 млн рублей жителей трех домов под видом проведения капремонта. Жители этих домов официально против проведения капремонта [сейчас и в таком виде], они просят перенести его на следующий год, предоставить все документы и просто разобраться», – заключил Шилов.

Сейчас депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов по просьбе жильцов готовит обращение в Контрольно-Счетную палату Москвы с просьбой провести проверку в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов – потому что история с «пропавшим» протоколом с собрания, которого даже не помнят жильцы, может оказаться не единственной. Отправить его планируется на этой неделе. Кроме того, как отметил Шилов, готовится повторное обращение в Следственный комитет.

Редакция РИА «Новый День», в свою очередь, подготовила официальные запросы о ситуации с капремонтом на Уральской улице руководителю московского Фонда капремонта Артуру Кескинову, префекту Восточного округа столицы Николаю Алешину, а также в управу района Гольяново, в одноименную управляющую компанию и в ООО «Титан».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.08.20

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