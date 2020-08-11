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NewDayNews.ru

Вторник, 11 августа 2020, 16:32 мск

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В Москве перекрыт рынок «Теплый Стан», где ранее мигранты отбили земляка у полиции

В Москве на рынок «Теплый Стан» нагрянули силовики: перекрыты входы и выходы из здания, на месте работают сотрудники сразу нескольких силовых ведомств. По неподтвержденным данным, причиной спецоперации мог стать инцидент 1 августа, когда несколько мужчин пытались отбить своего земляка, задержанного патрульными.

По данным источников ТАСС, на рынке проходит спецоперация по борьбе с нелегальной миграцией. Речь идет о группировке, которая занималась подделкой документов и печатей для легализации иностранцев. Входы и выходы с рынка перекрыты, из здания никого не выпускают.

Как пишет Телеграм-канал «Подъем», спецоперацию проводят ФСБ, полиция и Росгвардия. Действия силовиков попали на видео, в кадре оказались помещения, оборудованные под жилье, а также десятки паспортов и документов с печатями.

В начале августа в Сеть попало видео, в котором толпа темноволосых мужчин с криками отбивает у сотрудников полиции своего соотечественника – его просто вытаскивают из служебного автомобиля. Двое сотрудников в форме при этом просто стоят около машины, и даже не пытаются вернуть задержанного.

Москва, Татьяна Дорофеева

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