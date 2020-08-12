ЧП в Москве: в квартире нашли труп мужчины

В Москве неизвестные зарезали 61-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данными ведомства, тело погибшего с колото-резанным ранением было обнаружено 11 августа в жилом доме на улице Демьяна Бедного. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи допрашивают очевидцев произошедшего.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.08.20

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