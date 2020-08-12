Власти Москвы выписали штрафы почти на полмиллиарда рублей за отсутствие масок и перчаток

В Москве заведения общепита, магазины и предприятия услуг оштрафованы в общей сложности на 450 млн рублей за несоблюдение антивирусных мер. Основными нарушениями стало несоблюдение дистанции и отсутствие масок и перчаток у покупателей и сотрудников торговых точек. При этом после ужесточения контроля в августе доля посетителей в масках и перчатках возросла на 7%.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные столичного департамента торговли и услуг, с 12 мая по 11 августа в Москве было проверено более 45 тысяч предприятий общественного питания, торговли и услуг, составлено более 8 тысяч административных материалов, общая сумма штрафов составила 450 млн рублей.

В департаменте уточнили, что некоторые организации были пойманы на работе в период действия ограничительных мер – когда открыты могли быть только продовольственные магазины, аптеки и точки по продаже товаров первой необходимости.

Масочно-перчаточный режим был введен в Москве с 12 мая. Штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты у работников и покупателей магазинов составляет для физлиц 4 тысячи рублей, для юрлиц – от 100 тыс до 300 тыс рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тыс до 50 тыс рублей.

В конце июля – начале августа мэрия Москвы усилила контроль за соблюдением режима в общественном транспорте и магазинах. По данным столичного департамента, это уже повлияло на количество москвичей, которые стали носить маски и перчатки в торговых точках – их доля выросла с 68% в середине июля до 75% в начале августа. Сразу после выхода из пандемии средства защиты в торговых точках носили 94% покупателей, заявили в департаменте торговли и услуг Москвы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.08.20

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