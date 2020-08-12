Власти Москвы сообщили сроки переезда жителей столицы по программе реновации

Мэрия Москвы утвердила план переселения жителей столицы по программе реновации. Правда, в приказе, опубликованном на сайте столичного правительства, уточняется, что сроки являются ориентировочными и могут быть скорректированы. Всего в рамках программы за ближайшие 12 лет квартиры должны сменить около 880 тысяч москвичей.

Переселять жителей столицы мэрия намерена в три этапа. Первый продлится с 2020 по 2024 годы, в проект включены дома, рядом с которыми можно было организовать строительство новостроек, не нарушая градостроительные нормы, говорится на портале мэра и правительства Москвы. В рамках этого этапа переедут в новое жилье почти 170 тысяч жителей 930 домов. На втором этапе (с 2025 по 2028 годы) расселят более 1 630 домов, в новые квартиры переберутся 330 тысяч москвичей. Третий этап продлится с 2029 до 2032 годы, когда планируется расселить более 1 800 домов и 380 тысяч горожан.

В перечень мэрии не попали 688 домов – сроки переезда жителей там еще не определены, градостроительная документация для данных территорий еще не доработана. Чиновники обещают назвать жильцам сроки переезда не позднее конца первого квартала 2021 года.

«По оценкам специалистов, жители домов, которые попали в первую волну переселения, несколько выигрывают во времени. Однако переезжающие в рамках второго и третьего этапов получат более широкие возможности переезда и выбора квартиры в домах ближе к месту привычного проживания за счет строительства жилья на месте снесенных объектов первого этапа», – говорится в сообщении на сайте мэрии.

К настоящему моменту новое жилье по программе реновации уже получили более 18 тысяч москвичей, около шести тысяч находятся в процессе переезда. Под расселение попало 155 домов, 27 из них уже снесено, в эксплуатацию сдано 60 многоквартирных домов, 172 строится, еще 88 находится на стадии проектирования.

Отметим, что график переселения горожан власти Москвы обещали опубликовать еще к декабрю 2019 года – именно такой срок изначально был установлен постановлением №497 столичного правительства. 26 декабря сроки были сдвинуты на 30 июня 2020 года, однако перечень не появился и в этот день. Контроль за выполнением постановления мэр Сергей Собянин в декабре возложил на своего заместителя Марата Хуснуллина, который в январе 2020 года перешел на работу в правительство РФ, заняв должность вице-премьера РФ.

Программа реновации стала одним из самых скандальных начинаний правительства Собянина: жители Москвы выходили на акции протеста, отказывались от переезда, инициировали исключение своих домов из списков программы. Массовые митинги вызвали также действия властей по выбору мест для стартовых площадок строительства новостроек, которые нередко выделяют прямо во дворах существующих жилых домов или на озелененных территориях.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.08.20

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