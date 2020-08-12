В Москве после прививки от кори умер шестилетний ребенок: чиновники объявили, что причина – не вакцина

В Москве после прививки от кори скончался шестилетний мальчик. Проверку обстоятельств смерти мальчика начал Следственный комитет, а столичные чиновники уже объявили, что «смерть не связана с проведением прививки», поскольку у ребенка были тяжелые патологии.

Трагедия случилась в Зеленограде 9 августа. Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Как пишет городской Инфопортал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вакцинация ребенка была проведена не за день до его смерти, как передал канал Mash, а за трое суток. Мальчик имел ряд хронических заболеваний и являлся инвалидом. Зеленоградский отдел Следственного комитета сейчас выясняет точную причину его смерти, назначена экспертиза.

Между тем, столичный департамент здравоохранения уже выступил с опровержением информации о том, что ребенок умер после прививки от кори. «По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть не связана с проведением прививки, – говорится в официальном сообщении на сайте департамента. – Причиной смерти стала внезапная остановка сердца из-за тяжелой врожденной патологии. Ребенок прививался в экспертном специализированном учреждении, где, в том числе, проводится вакцинация детей с различными патологиями. Мальчик перед вакцинацией был тщательно осмотрен несколькими специалистами с учетом имеющейся патологии, никаких противопоказаний к вакцинации выявлено не было. Также сообщаем, что все ранее проведённые ребенку прививки переносились хорошо. Согласие родителей на вакцинацию было получено».

Осложнения от прививки, по информации департамента, могут быть только «незначительное повышение температуры, сыпь, насморк», которые возможны исключительно в ближайшие часы после вакцинации, и не могут стать причиной смерти ребенка. «За последние десятки лет в РФ не было зафиксировано ни одного летального случая, связанного с прививкой от кори», – заверили чиновники.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.08.20

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