Жестокое убийство девушки в Москве: подозреваемый арестован

В Москве арестован подозреваемый в убийстве 27-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данными ведомства, погибшая была обнаружена 21 июля в квартире в Колпачном переулке. На ее теле зафиксировано множество телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время допрошены родственники и знакомые потерпевшей, изъяты камеры видеонаблюдения. Подозреваемый в убийстве задержан, ему предъявлено обвинение.

Как уточняют «Известия», подозреваемый – жених погибшей. Молодые люди должны были пожениться 8 августа. Тело девушки обнаружила мать ее жениха, после того как приехала навестить сына, который три дня не выходил на связь.

Известно, что девушка работала администратором в магазине, а ее жених подрабатывал на стройках. На кадрах камеры наблюдения видно, что в ночь на 19 июля мужчина вместе с девушкой вошел в подъезд дома.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.08.20

Плата за отопление в новостройках может вырасти на треть. / Россияне начали экономить после отмены карантина. / Госсекретарь США выступил с угрозами в адрес России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»