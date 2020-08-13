Коронавирусный День знаний: Собянин запретил проводить школьные линейки 1 сентября

Московские школьники остались без торжественного открытия нового учебного года. По словам мэра столицы Сергея Собянина, школьных линеек 1 сентября не будет, а в учебных заведениях введут дополнительные ограничения. При этом сама учеба начнется по графику.

«Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек. Но учебный процесс начнется 1 сентября, – заявил Собянин в эфире канала «Москва 24». – Конечно, будут определенные требования к работе школ».

В числе новых требований градоначальник назвал проведение усиленной дезинфекции, термометрии при входе в здание, наблюдение за состоянием учителей и учащихся, ограничения по передвижению внутри школы.

«Учащиеся должны заниматься в одном классе, и переходить в другой класс только по мере необходимости, если есть какие-то там специальные занятия, например, кабинет химии, физики», – уточнил Собянин. С ограничениями придется столкнуться детям и при посещении школьных столовых, отметил мэр, не уточнив, о чем именно идет речь.

При этом мэр Москвы пообещал «еще ряд мероприятий, которые будут доведены до родителей и до учителей», и напомнил о постановлении Роспотребнадзора, касающемся работы школ. «Не надо будет учащимся сидеть в масках. Если у ребенка есть желание находиться в маске, или родители настаивают – ради Бога, но такого требования тоже не будет», – пообещал он.

Ранее родители высказывали в соцсетях опасения по поводу того, что детям вообще запретят покидать классы на переменах, и ученики будут обязаны находиться в одном помещении по 4-8 часов с правом выйти только в туалет и один раз – в столовую. О возможности введения такого запрета Собянин ничего не сказал.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.08.20

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