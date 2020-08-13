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Четверг, 13 августа 2020, 18:57 мск

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«Ситуация не располагает…»: Собянин отменил масштабные торжества в честь Дня города

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве из-за эпидемиологической обстановки отменены масштабные празднования Дня города. При этом, как заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, вопрос о возобновлении режима самоизоляции пока не стоит в повестке.

«Мы приняли решение. Было желание провести полномасштабно, но ситуация к этому не располагает. Мы будет ограничивать массовые мероприятия и сам праздник будет локализован. У нас не будет перекрыта Тверская, не будет массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города. В лайт-режиме…» – сказал Собянин в эфире канала «Вести.ru».

В то же время мэр заверил, что вопреки слухам Москва не уйдет на самоизоляцию в середине сентября. «По поводу 15 сентября – это слухи бесконечные. Просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет», – подчеркнул он.

Напомним, в этом году день города пройдет 5 сентября.

Как сообщал «Новый День», самоизоляция в Москве была введена с 30 марта, пропускной режим – с 15 апреля. Жители столицы в соцсетях назвали ограничительные меры «цифровым концлагерем». С 9 июня ограничительные меры были отменены с сохранением масочного режима. В начале августа в соцсетях и СМИ появились сообщения, что после Единого дня голосования 13 сентября в Москве, как и в других регионах страны, вновь будут введены жесткие противовирусные меры.

Москва, Мария Вяткина

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