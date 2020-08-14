Зарезал жену и расчленил: в Москве задержан подозреваемый в жестоком убийстве

В Москве задержан мужчина 1972 года рождения, подозреваемый в убийстве и расчленении своей жены. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено в период с 7 по 10 августа в квартире жилого дома на Ореховом бульваре в Москве. Во время ссоры с супругой мужчина ударил ее ножом в грудь. Женщина скончалась на месте, после чего муж расчленил ее и вынес части тела из квартиры.

В настоящий момент подозреваемый задержан. В ходе допроса он полностью признал вину, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Планируется также проведение психолого-психиатрической экспертизы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.08.20

Сбербанк ввел плату за уведомления о переводах. / Российские ученые раскритиковали лечение Covid-19 радиацией. / Глава Минздрава высказался о влиянии вакцины от Covid-19 на репродуктивную систему. И анонсировал публикацию исследований вакцины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»