«Надо отстоять свободу, иначе никак!» Профессор Лебединский пообещал бесплатные концерты в Белоруссии после ухода Лукашенко

Советский и российский музыкант и фотограф Алексей Лебединский пообещал провести в Белоруссии серию бесплатных концертов в случае падения режима Александра Лукашенко. Об этом он сообщил в «Фейсбуке», отметив, что к идее присоединился один из основателей бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов.

«Дорогие беларусы! Если вы победите усатую мразь и его цепных псов, я обещаю приехать и дать для людей открытые бесплатные концерты в 5-6 крупных городах страны, – заявил Лебединский. – Деньги – ничто. А счастье праздника свободы и справедливости – все! Держитесь, я вас очень прошу, надо отстоять вашу свободу, иначе никак! Обнимаю, родные!». После этого Лебединский добавил, что «Максим Леонидов болеет за вас и присоединяется, так что будем петь вместе!»

Эта публикация собрала более тысячи лайков и десятки комментариев. «Не «если», а «когда», – пишут пользователи, и предлагают Максиму Леонидову «захватить с собой» всех «секретовцев».

Алексей Лебединский – советский и российский профессиональный музыкант, выступал под псевдонимом Профессор Лебединский. В середине 1990-х годов он стал широко известен как автор и исполнитель таких песен, как «Я убью тебя, лодочник», «Доче», «Там вдали, у метро», и многих других.

В мае 2014 Алексей Лебединский уехал из России и сейчас живет в США.

Максим Леонидов – один из основателей и участник бит-квартета «Секрет», группы «Hippoband», сольный исполнитель.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане республики выражают свое несогласие с официальными результатами президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, более 80% голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко. Участники несанкционированных митингов уверены, что результаты сфальсифицированы, а в действительно победа осталась за кандидатом от оппозиции Светланой Тихановской. Силовики жестко разгоняют протестующих, используя не только слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, но и боевые патроны. С 11 августа Белоруссии предприятия одно за другим стали объявлять о забастовках, выдвигая в качестве требования проведение честных выборов президента республики.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.08.20

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