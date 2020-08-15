Доходы выше, чем у Путина, и дома в Швейцарии: опубликованы декларации депутатов и сенаторов

Минувший год оказался удачным для высшего руководства страны: доходы в 2019 году выросли у президента России, спикеров обеих палат парламента и видных депутатов-«единороссов».

Согласно декларации о доходах, опубликованной официальном сайте президента РФ, Владимир Путин за 2019 год получил 9,726 млн рублей, что почти на миллион больше, чем годом ранее: 8,6 млн рублей. Никакого нового имущества у главы государства на не появилось, а список имеющегося очень скромный. Так, главе государства принадлежит одна квартира в 77 кв метров, гараж в 18 кв м, в пользовании у него квартира в 153,7 кв м и гаражное место в 18 кв м. Все имущество президента находится в России. Кроме того, у Путина есть ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и автоприцеп «Скиф».

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в декларации указал почти 100,3 млн рублей дохода за 2019 год, при этом годом ранее у него было лишь 71,7 млн рублей. Список имущества за год не изменился: в собственности у председателя нижней палаты российского парламента – жилой дом в 989 кв м, два гостевых дома в 208 и 468 кв м, квартира в 174,3 кв м, машиноместо в 18,7 кв м, две нежилые постройки общей площадью 253 кв м, две хозяйственные постройки в 107 кв м, теплица в 49,5 кв метра, и даже собственное очистное сооружение в 81 кв м. Кроме того, ему принадлежит земельный участок под дачное строительство в 83 сотки. В аренде у спикера Госдумы находится земельный участок в 111 соток. Трое несовершеннолетних детей Володина пользуются квартирой в 174,3 кв м.

Наибольший доход в Госдуме за 2019 год задекларировал «единоросс» Григорий Аникеев – 2,35 млрд рублей. Его заработок также возрос – годом ранее депутат отчитался о получении 2,32 млрд рублей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отчиталась о получении за 2019 год 16,7 млн рублей дохода, и ее заработок с 2018 года вырос на 1,5 млн рублей. Спикеру верхней палаты парламента принадлежит два дачных земельных участка общей площадью в 64 сотки, дача в 729 кв м, хозблок в 255 кв м, квартира площадью 290,3 кв м, машиноместо в 22,4 кв м, три нежилых здания площадью в 110,6, 555,1 и 102,4 кв метра, а также объект незавершенного строительства в 250,5 кв м. Пользуется Матвиенко тремя земельными участками площадью в 3, 4 и 46 соток, а также служебной дачей площадью 729 кв метров. Никаких транспортных средств у нее нет.

В Совете Федерации больше всех заработал «единоросс» Валерий Пономарев: 2,76 млрд руб. Это больше, чем сенатор задекларировал за 2018 год – тогда его заработок составлял 2,34 млрд рублей.

Автор одиозных законов сенатор Андрей Клишас за 2019 год отчитался о получении 21,5 млн рублей, его супруга – 15,1 млн рублей. Помимо девяти земельных участков и трех домов в России, Клишасу принадлежит участок в 5,4 сотки в Швейцарии, и там же находится его жилой дом площадью 432 кв м. Кстати, площадь самого большого дома сенатора в России – 1 173 кв м. Кроме того, чета владеет тремя квартирами в России – жилье площадью 292,2 кв м и 130,1 кв м принадлежит самому Клишасу, а квартира 76 кв м находится в собственности его супруги.

Собственность за рубежом есть и у других законодателей и членов их семей, причем представители «Единой России» явно предпочитают недвижимость в Испании. Так, супруга депутата Госдумы от «Единой России» Николая Валуева владеет жилым домом в Испании, там же обзавелась домом жена «единоросса» Умахана Умаханова, и квартирой – депутаты Андрей Барышев и Константин Затулин.

«Единоросс» Аркадий Пономарев владеет сразу тремя квартирами в Испании, площадь самой маленькой из которых – 151 кв м.

Представителю «Единой России» Сергею Вострецову принадлежит квартира в Болгарии, там же владеет квартирой с машиноместом чета Брыксиных. Член этой же фракции Госдумы Отари Аршба владеет половиной квартиры в Грузии, а его супруге там же принадлежит четыре земельных участка, два жилых дома в 1 263 и 226,5 кв метра, и комната.

Жена депутата-«единоросса» Андрея Голушко обзавелась участком в 78 соток и домом в 498 кв м во Франции, супруга другого члена этой же фракции Владимира Катенева – участком в Финляндии. Член «Единой России» Татьяна Кривенко и ее супруг владеют квартирой с парковкой в Латвии, подмосковный «единоросс» Юрий Олейников – квартирой в Болгарии, и вторая квартира принадлежит ему совместно с супругой, доля в болгарской квартире принадлежит и жене единоросса Юрий Пахомова. Дом в 227 кв м в Белоруссии принадлежит «единороссу» Александру Ярошуку.

«Эсеры» также отдают предпочтение Испании. К примеру, супруга депутата Госдумы Вадима Белоусова в декларации указала участок, дом и квартиру в этой стране (сам депутат заявил, что у него вообще нет недвижимости даже в России), а Валерию Газзаеву и его супруге принадлежит имение из дома в 307 кв метров на участке в 10 соток в Испании. Супруга депутата-«эсера» Валерия Гартунга отчиталась о сразу двух объектах за границей: квартире в 190 кв м в Швейцарии и квартире в 94 кв м с парковочным местом на Кипре.

«Эсер» Сергей Крючек обладает долей в квартире на Украине, а супруг экс-космонавтки, коммунистки Светланы Савицкой – квартирой и гаражом в Белоруссии. Сама член КПРФ в своей декларации указала пять земельных участков, два дома, две квартиры и еще 11 объектов недвижимости в России. Супруга независимого депутата Рината Шайхутдинова сообщила о жилом доме в Италии, а самому парламентарию принадлежит половина хутора в Финляндии. Жене коммуниста Михаила Берулава принадлежат две квартиры в Болгарии

А вот выбор в пользу Великобритании сделал только депутат-коммунист Владимир Блоцкий – ему в этой стране принадлежит дом с участком.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.08.20

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