«Все поправимо»: Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белорусии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Белоруссии. Как говорится в сообщении Кремля, обе стороны «выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы».

В ходе переговоров, которые прошли по инициативе Лукашенко, было отмечено: «Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства».

Вместе с тем была дана позитивная оценка «тесному взаимодействию профильных ведомств» в связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан, которые первоначально обвинялись в подготовке теракта.

По итогам разговора также отмечается, что «условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии».

Минск – Москва, Светлана Антонова

Минск – Москва. Другие новости 15.08.20

«Не забудем! Не простим!» На акции памяти в Белоруссии потребовали отдать силовиков под трибунал. / «Надо связаться с Путиным»: Лукашенко обвинил в протестах внешнего врага, который может угрожать и Москве. / Российские учителя требуют сделать вакцинацию от COVID-19 добровольной. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»