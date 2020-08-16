Скончался вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко

В Москве на 79-году жизни скончался вице-спикер Мосгордумы, известный российский актер и кинорежиссер Николай Губенко. Об этом сообщил спикер столичного парламента Алексей Шапошников с своем микроблоге.

«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко... Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссёра и актёра. Мы – мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье… Светлая память», – отметил он.

Шапошников также добавил, что о дате, времени и месте прощания будет сообщено позже.

Губенко родился в Одессе 17 августа 1941 года. Его отец был летчиком и погиб в 1942 году под Ворошиловградом. После окончания войны Губенко учился в детском доме в Одессе, затем был переведен в Суворовское училище с углубленным знанием английского языка, там он стал играть в театральном кружке.

В 1970 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

С 21 ноября по 28 августа 1991 года Губенко был последним министром культуры СССР.

После развала Советского Союза Губенко вступил в КПРФ. Был избран депутатом Государственной думы II и III созывов.

В 2005 году был избран в Мосгордуму. В сентябре 2019 года вновь был избран депутатом и вице-спикером Московской городской Думы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.08.20

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