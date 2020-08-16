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Воскресенье, 16 августа 2020, 18:34 мск

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Покушение на убийство младенца: в Москве задержан мужчина за жестокое избиение годовалой девочки

фото pixabay

В Москве задержан мужчина 1999 года рождения по подозрению в покушение на убийство годовалой девочки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне в квартире дома на юго-востоке Москвы. Мужчина подверг избиению годовалую дочь своей сожительницы, в результате чего она получила множественные травмы головы и тела. Ребёнок с мамой госпитализирован в детское городское медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

«В настоящее время мужчина 1999 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», – уточнили в СКР.

Москва, Светлана Антонова

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