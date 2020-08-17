Едва не убил дочь сожительницы: в Москве предъявлено обвинение за жестокое избиение годовалой девочки

В Москве 21-летнему мужчине, который жестоко избил годовалую дочь своей сожительницы, предъявлено обвинение. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, молодой человек в ходе допроса полностью признал свою вину.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве также намерены дать оценку действиям матери ребенка по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло в минувшие выходные на юго-востоке Москвы. Мужчина избил годовалую девочку. Малышка получила множественные травмы головы и тела. Ее вместе с мамой госпитализировали в детское городское медицинское учреждение, ей оказывается необходимая помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Москва, Мария Вяткина

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