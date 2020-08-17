Облили кислотой: в Подмосковье задержаны подозреваемые в нападении на женщину

В Подмосковье задержаны подозреваемые, облившие женщину кислотой. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, один из злоумышленников следил за потерпевшей в магазине, другой ждал возле ее автомобиля. Когда женщина вернулась из торгового центра и подошла к своей машине, мужчина облил ее предположительно кислотой. После этого преступники скрылись на арендованной иномарке. Пострадавшая с химическими ожогами была госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В настоящий момент подозреваемые задержаны. Ими оказались двое уроженцев Башкортостана возрасте 34 и 32 лет. Оба мужчины ранее судимы. Один из них был задержан по месту проживания – подмосковном Королеве, другой – в Челябинской области. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в СМИ появилась информация, что двое неизвестных напали на 58-летнюю замглавы хлебозавода Ивантеевки и облили ее серной кислотой. Женщина с сильными ожогами головы, лица и груди была госпитализирована. Отмечалось, что правоохранительные органы рассматривают вариант заказного нападения.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.08.20

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