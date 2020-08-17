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Понедельник, 17 августа 2020, 14:39 мск

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ЧП в Подмосковье: при пожаре погибла 10-летняя девочка, еще 5 человек – в больнице

В Подмосковье в результате пожара в частном доме погибла 10-летняя девочка. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня в селе Верзилово Ступинского городского округа. В момент пожара в доме находилось шесть человек: трое взрослых и трое детей – 1,5 года, 10 лет, 16 лет. В ходе ликвидации огня обнаружено тело 10-летней девочки. Остальные пострадавшие госпитализированы с многочисленными ожогами и находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как уточняет ТАСС, пожар начался около 6 утра. Оставшиеся в живых пять человек получили ожоги различной степени тяжести, у двоих – до 90% ожогов тела.

Москва, Мария Вяткина

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Метки / ЧП в Подмосковье

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