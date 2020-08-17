Задержан участник самой кровавой банды из Подмосковья: он изменил внешность и отпечатки пальцев

Московские следователи совместно с полицией задержали участника одной из самых кровавых преступных группировок Подмосковья – «банды Леснякова». Сорокалетний мужчина несколько раз менял внешность и даже уничтожил папиллярные узоры пальцев обеих рук. Сейчас с ним работают сотрудники московского следственного главка.

Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, речь идет об одном из участников устойчивой вооруженной группы. С 1999 по 2011 годы члены ОПГ совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в столице, Подмосковье, а также в Ростовской и Челябинской областях и Краснодарском крае. Отыскали мужчину в Ростовской области, несмотря на то, что он несколько раз менял внешность и документы, и даже уничтожил папиллярные узоры на пальцах рук.

«Личность фигуранта идентифицирована», – подчеркнули в СКР. Задержанному уже предъявлены обвинения по семи статьям УК РФ, в том числе – семь эпизодов по статье об убийстве двух и более лиц организованной группой и четыре эпизода по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. Следователи проверяют, не причастен ли мужчина к другим преступлениям.

Один из лидеров банды Дмитрий Лесняков в 2012 году Московским городским судом был приговорен к 25 годам лишения свободы. Как сообщал тогда «Коммерсант», именно он вместе с криминальными авторитетами Дмитрием Завьяловым и Михаилом Пуртовым в конце 1990-х организовал банду для установления криминального контроля над Пушкинским районом Подмосковья. Участники ОПГ занимались рэкетом, рейдерством и заказными убийствами. Несколько лет «банду Леснякова» не трогали, поскольку она сумела подкупить многих местных чиновников и правоохранителей.

На счету группировки – директор ЧОП «Амулет», лидер правдинской ОПГ Николай Жигалкин, вор в законе Алик Миналян (Алик Сочинский), бизнесмен Валерий Казаков, а также глава Международного центра по ядерной безопасности Минатома РФ Сергей Бугаенко. В 2003 году его убили ударом гвоздодёра по голове в подъезде дома на Ленинском проспекте. Позднее оказалось, что киллер перепутал его с одним из руководителей пушкинского «Автодорстроя».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.08.20

ВОЗ призывала отказаться от карантина во время второй волны Covid-19. / Врио губернатора Хабаровского края не отчитался о доходах за прошлый год. / Верховный суд признал АУЕ экстремистской организацией и запретил ее в России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»