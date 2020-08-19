В Москве пенсионерка хотела заработать на опросах и лишилась 2,4 млн рублей

Московская пенсионерка потеряла 2,4 млн рублей после попытки заработать на онлайн-опросах. Полиция начала проверку.

Пожилая москвичка в Сети зашла на некий Интернет-сайт, который предлагал пройти опрос за вознаграждение. Решив подзаработать, пенсионерка ввела требуемые анкетные данные и реквизиты своих банковских счетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

После этого со счетов женщины было списано в общей сложности 2,4 млн рублей. В сообщении полиции указано, что интернет-сайт, на котором москвичка проходила опрос, не установлен. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.08.20

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