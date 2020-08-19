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Среда, 19 августа 2020, 11:14 мск

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В Подмосковье младенец задохнулся в кровати: организована проверка

В Подмосковье полугодовалая девочка умерла в кровати. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному фактур организована доследственная проверка.

По данным ведомства, трагедия произошла 17 августа в частном домовладении в селе Ямкино Богородского городского округа. По имеющимся сведениям, малышка спала в кровати, ее мама ненадолго отлучилась в другую комнату. Вернувшись, женщина обнаружила, что дочь не подает признаков жизни. Она вызвала «скорую помощь».

По предварительным данным эксперта, смерть ребенка наступила от механической асфиксии.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, место происшествия осмотрено, опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет «Московский комсомолец», во время сна голова девочки застряла между матрасом и лестницей на втором уровне двухъярусной кровати.

Москва, Мария Вяткина

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