В Подмосковье младенец задохнулся в кровати: организована проверка

В Подмосковье полугодовалая девочка умерла в кровати. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному фактур организована доследственная проверка.

По данным ведомства, трагедия произошла 17 августа в частном домовладении в селе Ямкино Богородского городского округа. По имеющимся сведениям, малышка спала в кровати, ее мама ненадолго отлучилась в другую комнату. Вернувшись, женщина обнаружила, что дочь не подает признаков жизни. Она вызвала «скорую помощь».

По предварительным данным эксперта, смерть ребенка наступила от механической асфиксии.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, место происшествия осмотрено, опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет «Московский комсомолец», во время сна голова девочки застряла между матрасом и лестницей на втором уровне двухъярусной кровати.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.08.20

В Москве пенсионерка хотела заработать на опросах и лишилась 2,4 млн рублей. / Роспотребнадзор рассказал о рисках и пользе употребления яблок. / Арестованного видеоблогера Пыжа обвиняют в перевозке на Украину секретов о московском метро. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»