Мэрия Москвы: для возвращения режима самоизоляции нет предпосылок

Правительство Москвы вновь выступило с заявлением об отсутствии планов вернуть режим изоляции из-за коронавируса. По словам вице-мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, для возобновления ограничений сейчас нет никаких причин.

«У нас ни в коем случае нет таких планов, – цитирует Ефимова «Интерфакс». – На сегодняшний момент для этого никаких предпосылок». При этом вице-мэр подтвердил, что столичные чиновники знают о появлении слухов о новом закрытии города «на карантин», однако называют эту тенденцию странной. Чиновник уточнил, что сейчас ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве стабильна.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также опроверг информацию о планах по возвращению режима самоизоляции в сентябре, назвал такие слухи поражающими «своей устойчивостью» и заявил, что прирост заболеваемости в столице еще долго будет держаться на уровне 650-700 новых случаев за сутки.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за последние сутки в Москве выявлен 691 новый случай заражения covid-19.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.08.20

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