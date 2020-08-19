Где находится Фургал – неизвестно: Жириновский обвинил главу «Лефортово» в провокации и потребовал его отставки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не смог попасть к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который содержится в СИЗО «Лефортово». Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая перед журналистами, политик обвинил руководство изолятора в провокации и назвал сложившуюся систему в стране – «судорогами советского режима».

«30 лет страна живет в судорогах советского режима. Как сажали без суда и следствия при царе, при советской власти, так и сейчас садят. Посадили – и даже депутатов не пускают просто узнать условия», – заявил Жириновский.

Заявление Жириновского о Фургале

Лидер ЛДПР пояснил, что ему не удалось увидеть Фургала. «Осуществлена провокация. Нас не допустили в камеру к Фургалу, сообщая нам, что она пустая. Он (глава «Лефортово» Алексей Ромашин) в наглую говорит камеру покажу. но Фургала там нет… Это же полный идиотизм», – возмутился политик.

По его словам, где сейчас находится Фургал неизвестно, вероятнее всего, он был переведен в другую камеру. В СИЗО пояснили, что в момент посещения Фургал находился на «следственных действиях».

«Мы не будем здесь стоять днями и годами. Мы добьемся, чтобы этому полковнику (Ромашину) дали указание пропустить нас в камеру, обеспечить встречу с Фургалом. Они там под дурачка работают: нам, депутатам и сенаторам, разрешают посещать тюрьму не для того, чтобы столовую и туалет осмотреть, а чтобы встретиться с заключенным», – подчеркнул Жириновский.

Он также обратил внимание, что, согласно федеральному закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», депутаты и члены Совета Федерации имеют право «в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без специального разрешения посещать следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы».

Политик заявил, что ЛДПР требует немедленно отстранить Ромашина. «Сегодня же сделаем заявление фракции ЛДПР с требованием немедленно отстранить от должности начальника СИЗО Ромашева, – сказал Жириновский.

Как считает лидер ЛДПР, руководител «Лефортово» продемонстрировал «грубейшее нарушение закона», и именно такой «беспредел» и становится поводом для массовых народных протестов. «Это вызывает Хабаровск, вызывает Белоруссию… Это – маленькая Белоруссия в масштабах Лефортово», – заключил Жириновский.

Ранее Ромашин сообщил аппарату фракции ЛДПР, что следователь по делу Фургала считает недопустимым его посещение депутатами в СИЗО. В Минюсте, комментируя произошедшее в «Лефортово», пояснили, что разрешение на свидание депутатов с Фургалом, как и с любым заключенным следственного изолятора (СИЗО), находится исключительно в компетенции следствия, отмечает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к организации убийств предпринимателей и к покушению на убийство в 2004-2005 годах, ему уже предъявлены обвинения. Сам экс-губернатор не признает. 20 июля президент РФ Владимир Путин отрешил его от должности «в связи с утратой доверия» и назначил врио главы региона его однопартийца, представителя ЛДПР Михаила Дегтярева.

В понедельник срок следствия по делу экс-губернатора Хабаровского края был продлен до 8 ноября. Ранее Басманный суд Москвы арестовал более 3 миллионов рублей, более 2 тысяч долларов, а также автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus, принадлежащие подозреваемому.

С 11 июля жители Хабаровского края практически ежедневно выходят на акции в поддержку избранного ими губернатора.

Москва, Мария Вяткина

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